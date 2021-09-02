Киев, 2 сентября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Соглашения, заключенные президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе его визита в Вашингтон, назвала экономической «зрадой» (предательством) экс-депутат Рады Надежда Савченко. Об этом она заявила 1 сентября в эфире телеканала «Первый независимый».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

По словам политика, все достигнутые договоренности будут направлены на получение выгод американской стороной.

«Если говорить простым языком: мы берем кредиты в США для того, чтобы потратить их на американскую продукцию, поднять этим американскую экономику, выплатить зарплаты американским рабочим», — сказала Савченко.

Экс-депутат заявила, что из-за этого экономика Украина продолжит падать, а страна «влезет» в кредит с процентами.

«Это первая «экономическая зрада», это не поднимает экономику Украины», — отметила она.

Кроме того, еще одной «зрадой», по мнению Савченко, можно назвать подписание меморандума о развитии украинской энергетики. Бывший парламентарий напомнила, что предыдущие меморандумы по строительству энергоблоков АЭС на Украине не принесли никакого результата.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября украинский концерн «Укроборонпром» объявил, что в рамках визита делегации Украины в США были подписаны контракты на общую сумму $2,5 млрд.