Благовещенск, 2 сентября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. На полях VI Восточного экономического форума подписано соглашение между правительством Амурской области и министерством развития Дальнего Востока о возведении новой поликлиники для детей. Медучреждение собираются строить в столице региона Благовещенске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе областного правительства.

Gubernator.ivanovoobl.ru Новая детская поликлиника

Следите за развитием событий в трансляции: «Восточный экономический форум – 2021: все новости»

Читайте также: Амурский газохимический комплекс договорился о поставках «зелёной» энергии

Как предполагается, новая детская поликлиника будет рассчитана на 380 посещений, её оснастят высокотехнологичным оборудованием. Начало строительства запланировано на 2022 год. На реализацию этого проекта потратят 1,4 млрд рублей.

«Очень важно, что практически все затраты на строительство на себя возьмет компания-инвестор в рамках государственно-частного партнерства. Регион получит новый объект социальной инфраструктуры с минимальным вложением бюджетных средств, а инвестор — преференции при получении земельного участка и компенсацию по затратам на технологическое присоединение к инженерным сетям», — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проходит VI Восточный экономический форум. Он завершится 4 сентября.