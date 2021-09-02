В Амурской области построят новую детскую поликлинику
Благовещенск, 2 сентября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. На полях VI Восточного экономического форума подписано соглашение между правительством Амурской области и министерством развития Дальнего Востока о возведении новой поликлиники для детей. Медучреждение собираются строить в столице региона Благовещенске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе областного правительства.
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Как предполагается, новая детская поликлиника будет рассчитана на 380 посещений, её оснастят высокотехнологичным оборудованием. Начало строительства запланировано на 2022 год. На реализацию этого проекта потратят 1,4 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проходит VI Восточный экономический форум. Он завершится 4 сентября.