Оренбург, 2 сентября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Оренбургский областной суд 14 сентября рассмотрит апелляцию депутата горсовета Оренбурга Елены Афанасовой. Политик обжалует штраф за нарушение антиковидного режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

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Как установлено Промышленным районным судом города, вечером 29 апреля 2021 на территории Центра детского творчества Афанасова провела массовое мероприятие с концертной программой и различными тематическими площадками в честь 60-летней годовщины первого полета человека в космос. Его участниками стали около 500 человек.

В отношении депутата полиция возбудила административное дело. Суд первой инстанции по итогам рассмотрения протокола назначил штраф в размере 3 тыс. рублей. Елена Афанасова посчитала такое решение необоснованным.