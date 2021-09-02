Иркутск, 2 сентября, 2021, 07:29 — ИА Регнум. В Иркутской области, где ежедневно продолжают выявлять по несколько сотен новых носителей коронавируса, решили ввести послабления в работе детских садов и фитнес-центров. Соответствующие изменения в указ губернатора Приангарья Игоря Кобзева внесены накануне, 1 сентября.

Mos.ru Детский сад

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С учетом рекомендаций санитарно-противоэпидемической комиссии в течение десяти дней детские сады региона перейдут на обычный режим работы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Также изменениями в указ исключены требования по предъявлению документов о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте, перенесенном не ранее шести месяцев заболевании коронавирусной инфекцией в фитнес-центрах и других объектах физической культуры и спорта, включая секции и кружки. При этом сохраняются требования по заполняемости помещений таких организаций — не более 50% от установленной нормы.

Ряд нововведений связан с предстоящими выборами. При проведении избирательной кампании должны соблюдаться меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка с распространением коронавируса в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По данным на 1 сентября, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 98 553 человека (+389 за минувшие сутки).

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