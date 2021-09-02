Чэнду, Китай, 2 сентября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В юго-западном китайском городе Чэнду с 17 по 19 сентября пройдет 16-я ярмарка ЕС-Китай, объявили организаторы, передает 1 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Китая и ЕС

Выставка, организованная совместно Китайской международной торговой палатой и Торговой палатой Европейского союза в Китае, является одним из крупнейших деловых мероприятий, объединяющих ЕС и Китай.

Благодаря множеству онлайн-и офлайн-мероприятий ярмарка станет инструментом развития сотрудничества между Китаем и Европой в области инвестиций, цифровой экономики, научных и технологических инноваций, сокращения выбросов углерода и устойчивого развития.

Ожидается также, что участники обсудят такие темы, как права интеллектуальной собственности, международные выставки, профессиональное образование и развитие малых и средних предприятий.

За последние 15 лет ярмарка ЕС — Китай привлекла в общей сложности более 11 000 европейских и китайских предприятий, было подписано более 3100 соглашений о намерениях о сотрудничестве.