Иркутск, 2 сентября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В Иркутской области самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» Авиалесоохраны вызвал искусственные осадки над двумя крупными лесными пожарами в Катангском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные в ОГАУ «Иркутская база авиационной охраны лесов».

Donland.ru Лесной пожар

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Также сообщается, что за минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано 10 пожаров на общей площади 8,7 га.

Ликвидировано восемь ранее зарегистрированных пожара на общей площади 570,7 га (пять — в Нижнеилимском районе, по одному в Катангском, Братском и Усть-Удинском районах). Локализовано вновь обнаруженное возгорание площадью 100 га в Усть-Кутском районе.

В полностью локализованном состоянии находятся еще 10 пожаров на общей площади 22 851 га (шесть — в Катангском районе, два — в Усть-Илимском, по одному в Усть-Кутском и Нижнеилимском районах).

Завершается локализация девяти очагов на общей площади 16 547,6 га. Два из них вновь обнаружено в Нижнеилимском районе, один — в Катангском. На всех локализованных и действующих природных пожарах площадь активного горения сократилась за сутки до 29,99 га.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 сентября, в Катангском районе образовалась облачность, подходящая для вызывания искусственных осадков, которые эффективно помогают наземным силам в тушении лесных пожаров. Самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» Авиалесоохраны привлекали также для тушения иркутских лесных пожаров в июне и июле 2021 года.

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