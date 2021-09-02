Казань, 2 сентября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали еще три случая смерти от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 2 сентября 685 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Очередными жертвами заболевания стали три женщины в возрасте от 68 до 82 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в 21 лаборатории.

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