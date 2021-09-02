Владивосток, 2 сентября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Запрет экспорта леса из России в Китай может вывести эти страны на новый уровень сотрудничества. Надежду на это выразил генеральный директор ООО УК «РФП Групп» Константин Лашкевич, участник бизнес-диалога «Россия-Китай» на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает 2 сентября корреспондент ИА REGNUM.

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Модератор беседы, председатель совета директоров, ООО «Группа Компаний «Русагро» Вадим Мошкович назвал лесную отрасль одной из ключевых тем российско-китайского сотрудничества и поинтересовался, как изменит запрет экспорта круглого леса модель потребления в Китае и как повлияет на производство продукции на территории РФ и ДФО.

Отвечая на этот вопрос, Константин Лашкевич предложил китайским компаниям покупать у России пеллеты, назвав их экологичным топливом.

«Лес — огромный потенциал экологической энергии. Мы производи 1,7 млн кубов деловой древесины, и около 1 млн кубов можем ещё производить дровяной древесины. Из неё мы производим сейчас — это незначительный объём — около 100 тыс. кубов пеллет, топливных гранул. Но тем не менее, это зелёная энергия. Я хотел бы обратится к коллегам с предложением рассмотреть этот вопрос, потому что зелёные кредиты, углеродный след — сотрудничество в этой сфере могло бы нарисовать новые перспективы энергетического сотрудничества именно по экологической энергии между Китаем и Дальним Востоком», — сказал Константин Лашкевич.

Вторым направлением, по которому можно продолжать работать в ключе запрета на экспорт необработанного леса, он назвал малоэтажное деревянное домостроение на севере Китая.

«Нужно кооперировать наши усилия, чтобы создать плавный переход из того, что есть сейчас, когда полный запрет экспорта не мешает нашему экономическому сотрудничеству, а наоборот, выводит его на новый уровень», — подытожил Константин Лашкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года в России планируют ввести полный запрет на вывоз необработанных хвойных и ценных пород дерева. С 1 января 2021 года в стране будут запущены программы по модернизации предприятий и развитию глубокой переработки леса.