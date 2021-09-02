Китаю предложили покупать у России пеллеты и лес для строительства домов
Владивосток, 2 сентября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Запрет экспорта леса из России в Китай может вывести эти страны на новый уровень сотрудничества. Надежду на это выразил генеральный директор ООО УК «РФП Групп» Константин Лашкевич, участник бизнес-диалога «Россия-Китай» на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает 2 сентября корреспондент ИА REGNUM.
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Модератор беседы, председатель совета директоров, ООО «Группа Компаний «Русагро» Вадим Мошкович назвал лесную отрасль одной из ключевых тем российско-китайского сотрудничества и поинтересовался, как изменит запрет экспорта круглого леса модель потребления в Китае и как повлияет на производство продукции на территории РФ и ДФО.
Отвечая на этот вопрос, Константин Лашкевич предложил китайским компаниям покупать у России пеллеты, назвав их экологичным топливом.
Вторым направлением, по которому можно продолжать работать в ключе запрета на экспорт необработанного леса, он назвал малоэтажное деревянное домостроение на севере Китая.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года в России планируют ввести полный запрет на вывоз необработанных хвойных и ценных пород дерева. С 1 января 2021 года в стране будут запущены программы по модернизации предприятий и развитию глубокой переработки леса.