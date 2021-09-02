Бузулук, Оренбургская область, 2 сентября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В Бузулуке Оренбургской области молодой человек пытался подкупить сотрудника полиции и попал под уголовное преследование, сообщает СУ СКР по региону.

torange.biz Коррупция

Горожанин инкриминируют преступление по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в крупном размере»).

По данным следствия, житель Бузулука был задержан 27 августа за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Чтобы избежать уголовной ответственности он решил дать 180 тыс. рублей полицейскому. Злоумышленника поймали с поличным при передаче взятки.

«Передача денежных средств зафиксирована сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции с учетом уведомления начальника полиции МО МВД России «Бузулукский» о склонении к совершению коррупционного правонарушения», — отметили в СУ СКР по Оренбургской области.