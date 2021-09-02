Пекин, 2 сентября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Управление государственных резервов Китая в среду выпустило в общей сложности 150 000 тонн меди, алюминия и цинка из национальных резервов, чтобы облегчить бремя для бизнеса в связи с ростом цен на сырье, сообщает 1 сентября агентство Синьхуа.

Цветные металлы

Национальное управление по продовольственным и стратегическим запасам заявило, что оно усилит мониторинг цен на сырьевые товары и организует последующие выпуски национальных резервов. Это третья партия выпусков на рынке. Ранее Китай выпустил в общей сложности 270 000 тонн меди, алюминия и цинка для поддержания рыночного порядка.

С начала этого года цены на массовые товары выросли из-за различных факторов, включая распространение COVID-19 за рубежом и дисбаланс спроса и предложения, что оказывает давление на средние и малые фирмы. Более ранние официальные данные показали, что индекс цен производителей Китая (PPI), который измеряет затраты на товары у ворот завода, вырос на 9% в годовом исчислении в июле, что немного выше роста на 8,8% в июне.

Резкое повышение цен на сырую нефть и уголь привело к росту PPI в июле в годовом исчислении. Однако данные за месяц показали, что государственная политика по стабилизации цен на сырьевые товары вступила в силу, при этом в таких отраслях, как сталь и цветные металлы, наблюдалось умеренное снижение цен, сообщило Национальное бюро статистики КНР.