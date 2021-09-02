Владивосток, 2 сентября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. На полях Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября был представлен российский автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе, сообщила «Российская газета».

Дарья Драй ИА REGNUM Aurus

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Отмечается, что модель Aurus Hydrogen имеет запас хода составляет до 600 км, а выбросы углекислого газа отсутствуют.

Пилотную партию автомобилей Aurus выпустили в марте этого года. Государство вложило в проект 12,4 млрд рублей.

Выпускает эти автомобили завод в Татарии. Цена первых автомобилей в высоком исполнении — 22 млн рублей, базовая версия — 18 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, договор с Нижне-Бурейской гидроэлектростанцией подписало руководство Амурского газохимического комплекса на VI Восточном экономическом форуме. Соглашение предполагает поставки электрической энергии и мощностей в течение 20 лет.