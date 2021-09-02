Чита, 2 сентября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, побывав в Центре управления регионом Забайкальского края, помог скорректировать лечение 72-летнему забайкальцу с 78% поражением лёгких из-за коронавируса: 1 сентября мужчину выписали из читинского моностационара. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Отмечается при этом, что мужчина находился в реанимации с 8 августа. Дочь решилась написать Проценко в соцсетях.

«Он в тот же день посетил реанимацию и дал рекомендации по дальнейшему лечению пациента», — рассказал руководитель ЦУР Забайкалья Вячеслав Кулаков.

Валерий Иванов пошёл на поправку, 1 сентября его выписали домой.

«Удовлетворительно себя чувствую. Дышится хорошо сейчас. Я благодарен Денису Проценко и персоналу моностационара, люди там отличные. Всё вовремя, всё на уровне. Благодарен и обслуживающему персоналу, тем людям, которые там работают без всяких разговоров», — пояснил бывший пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой, на 1 сентября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 64 132, причём 174 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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