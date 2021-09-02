Пекин, 2 сентября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Китае по-прежнему наблюдаются хорошие фундаментальные показатели для сбора обильного осеннего урожая зерна в этом году, несмотря на серьезные стихийные бедствия, вызванные экстремальными погодными условиями в некоторых частях страны, сообщает 1 сентября агентство Синьхуа.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

«Последствия стихийных бедствий для сельскохозяйственного сектора Китая, как правило, менее серьезны, чем в предыдущие годы», — заявил на пресс-конференции представитель Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов Вэй Байган, добавив, что стихийные бедствия затронули производство только в некоторых частях страны, и их последствия были непродолжительными.

С июня в Китае от стихийных бедствий пострадало более 4,8 млн га сельскохозяйственных культур, что примерно на 2,63 млн га меньше, чем год назад, и является самым низким показателем по сравнению с аналогичным периодом за последние пять лет, сказал Вэй. По данным Вэя, на регионы, сильно пострадавшие от стихийных бедствий, приходится небольшая доля площадей, на которых выращивается осеннее зерно в стране.

Центральная провинция Хэнань, опустошенная сильными наводнениями летом этого года, сообщила о 730 000 га пострадавшего от стихийного бедствия осеннего зерна, что составляет менее 1% национальной посевной площади осеннего зерна. В провинциальных регионах Шаньси, Шэньси, Ганьсу и Нинся площади, пострадавшие от засухи, составили около 1,29 млн га, что составляет всего 1,5% от общей площади посевов осеннего зерна в Китае.

Из 13 основных регионов-производителей зерна в районах помимо Хэнани, наблюдается значительный рост производства зерна осенью, сказал Вэй, отметив, что на северо-востоке Китая, вероятно, будет больше урожай кукурузы и риса.

В преддверии крупномасштабного сбора осеннего зерна китайские власти провели подготовку к предотвращению стихийных бедствий и уверены, что в 2021 году соберут богатый осенний урожай, добавил Вэй.