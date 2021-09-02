Оренбург, 2 сентября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области подвели итоги купального сезона 2021 года. В результате 70 происшествий на воде утонули 62 человека, среди которых семь детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Необорудованное место для купания

В ведомстве подчеркнули, что год стал сложным по количеству происшествий на водоёмах.

«Около 80% погибших в этом году составляют мужчины трудоспособного возраста — от 20 до 55 лет. Остальную часть погибших составляют женщины и дети. В большинстве случаев гибель на воде произошла в результате собственной беспечности. Что касается гибели детей, то здесь причина одна — отсутствие надзора за детьми со стороны взрослых», — сказал — подвёл итог начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Леонтьев.

Он также акцентировал внимание на том, что на официальных пляжах не зафиксировано ни одного случая с погибшими. Этому есть вполне логичное объяснение: на таких пляжах обследовано дно водоёма, есть обученный матрос-спасатель, готовый оказать помощь в случае необходимости.