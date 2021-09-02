Оренбург, 2 сентября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области официально завершается купальный сезон. Центральный пляж в Оренбурге 31 августа работал последний день, сообщает ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Центральный пляж в Оренбурге

В ближайшие дни закроют и другие пляжи региона. На территории Соль-Илецкого городского округа пляжи прекратят свою работу 5 сентября.

«Купальный сезон можно считать официально завершённым. Как многие могли заметить, температура воздуха в ночные часы стала низкой, близкой к нулю, а всё ещё устойчивая жаркая погода днём не основание отправляться купаться. Вода уже холодная», — сказал начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Леонтьев.

Напомним, в начале купального сезона в регионе заявляли о подготовке к открытию 32 пляжей.