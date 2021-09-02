Пекин, 2 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Зарубежные инвесторы увеличивали свои вложения в китайские облигации 32-й месяц подряд в июле, поскольку доходность китайских государственных облигаций оставалась привлекательной, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

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Иностранные инвесторы держали в общей сложности 3,38 трлн юаней (около $522,6 млрд) китайских облигаций на конец июля, что на 75,4 млрд юаней больше, чем месяцем ранее, показали данные China Central Depository & Clearing Co. Ltd. Экономическая устойчивость Китая, стабильный обменный курс юаня, а также более широкие финансовые возможности в сочетании способствовали притоку иностранных инвестиций, отметили аналитики.

Как на рынках процентных ставок, так и на рынках обменного курса юаня, в Китае наблюдалась небольшая волатильность, что сделало облигации в юанях более привлекательными с точки зрения риска и доходности, сказал глава отдела макроэкономической стратегии Китая в Standard Chartered Bank Лю Цзе.

Иностранный интерес к рынку облигаций Китая растет с 2020 года, чему способствует более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики, широкое распространение 10-летних государственных облигаций Китая по сравнению с их американскими аналогами, а также укрепление юаня.