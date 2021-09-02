Кызыл, 2 сентября, 2021, 06:56 — ИА Регнум. В Туве зарегистрировали 15 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, всего с начала года жертвами COVID-19 в республике стали 139 человек.

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В настоящее время в стационарах Кызыла лечатся 383 пациента, из которых 106 находится в тяжёлом состоянии. 20 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«С пневмониями амбулаторное лечение проходят 22, стационарное — 319 человек. На учете Центра амбулаторной Covid-диагностики и лечения состоит 330 больных», — отметили в минздраве.