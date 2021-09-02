Пекин, 2 сентября, 2021, 06:56 — ИА Регнум. По данным Администрации гражданской авиации Китая (CAAC), Китай продвигает услуги подключения к сети в полете на коммерческих рейсах, что является ключевым шагом в создании интеллектуальной отрасли гражданской авиации, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

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Недавно опубликованная технологическая дорожная карта показала путь развития технологий широкополосной связи нового поколения в отрасли гражданской авиации. В технологической дорожной карте CAAC впервые предложил путь внедрения нового поколения авиационных широкополосных коммуникационных технологий, представленных технологией 5G.

Дорожная карта также предлагает технические рекомендации для игроков отрасли, направленные на содействие скоординированному развитию и всестороннему применению технологий авиационной связи, ориентированных на широкополосную связь.

Благодаря постоянному прогрессу и внедрению современных технологий, возможности интернет-серфинга в полете значительно расширились — от локальной сети в салоне самолета, как было раньше, до более высокоскоростной широкополосной связи.

По состоянию на конец июня в общей сложности 769 коммерческих самолетов 21 китайской авиакомпании были оснащены интернет-услугами в полете, что на 18% больше, чем в 2020 году, свидетельствуют данные CAAC.

Ожидается, что переход к созданию интеллектуальной гражданской авиации предоставит новые возможности для развития отрасли и будет способствовать ее качественному и эффективному росту. В рамках14-й пятилетки (2021−2025) CAAC интегрирует концепцию и «умные» технологии в рост промышленности в таких диверсифицированных областях, как строительство новой инфраструктуры и цифровая трансформация промышленности.

В 2020 году Китай 15-й год подряд оставался вторым по величине рынком гражданской авиации в мире по объему пассажиропотока.