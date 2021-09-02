Владивосток, 2 сентября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. До конца 2022 года будет оформлен мастер-план развития туризма на Дальнем Востоке, заявила 2 сентября глава Ростуризма Зарина Догузова на сессии «Туризм: новая эра гостеприимства» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Зарина Догузова

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«Мы уже начали работу над этим мастер-планом в этом году. Остается буквально несколько формальных моментов. Со дня на день будут утверждены правила предоставления субсидий, они находятся в правительстве. Думаю, в ближайшее время будут подписаны председателем правительства», — сказала Зарина Догузова.

Мастер-планирование, по словам руководителя Ростуризма, включено в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» — перспективные проекты будут созданы для 12 туристических макротерриторий.

«В рамках этих проектов будут сформулированы и выработаны дизайн-коды курортной среды, брендинг территорий, маркетинговые изменения. Отмечу, что такая работа в туризме никогда ранее не проводилась», — добавила Догузова.

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Как сообщало ИА REGNUM, продление Транссибирской магистрали на территорию Южной Кореи может стать «артерией дружбы» на Корейском полуострове, заявил 2 сентября на сессии «Туризм: новая эра гостеприимства» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке южнокорейский активист и политик, министр по делам объединения Ли Ин Ен.