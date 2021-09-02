Асбест, Свердловская область, 2 сентября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В колледжах и техникумах Свердловской области на 2022 год запланировано более 23 тыс. бюджетных мест. Об этом в беседе с 11-классниками заявил глава региона Евгений Куйвашев, сообщает областной департамент информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Кроме того, в планах открыть более 17 тыс. мест в вузах. Это на 13% больше, чем было в 2021 году.

Губернатор рассказал подросткам, что в Свердловской области приоритетными остаются инженерно-технические, медицинские, педагогические, а также сельскохозяйственные специальности. В регионе есть возможность поступить на целевое обучение, а также получать разные меры поддержки будущих специалистов и стипендии.

«Главное выбрать профессию по душе и верить в свои силы», — сказал Куйвашев.