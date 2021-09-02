Тегеран, , 06:56 — REGNUM 1 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амир-Абдоллахианом по ядерной сделке Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В телефонном разговоре министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан поздравил Хоссейна Амир-Абдоллахиана с назначением на пост нового министра иностранных дел Исламской Республики Иран.

Согласно сообщению, министр иностранных дел Франции призвал своего иранского коллегу вернуться к переговорам по ядерной программе для возобновления СВПД в кратчайшие возможные сроки.

Ранее министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре со своим хорватским коллегой Горданом Грличом Радманом по поводу переговоров в Вене заявил, что переговоры должны быть направлены на обеспечение интересов иранского народа.

Амир Абдоллахиан также заявил, что правительство США также должно знать, что оно может говорить с благородным иранским народом только на языке уважения.