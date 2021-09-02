Лхаса, Китай, 2 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Тибетский автономный район на юго-западе Китая начал взимать налог на недвижимость с 1 сентября, что является еще одним признаком экономического прогресса региона, а также развития рынков земли и недвижимости, сообщает агентство Синьхуа.

Göran Höglund (Kartläsarn) Лхаса. Тибет

В соответствии с преференциальной политикой Китая, физические лица, покупающие единственный семейный дом в регионе, должны платить один процент от цены дома в качестве налога на недвижимость, если площадь недвижимости составляет 90 квадратных метров или меньше. Налоговая ставка составит 1,5%, если площадь недвижимости превышает 90 квадратных метров.

Для тех, кто покупает второй семейный дом, ставка налога на недвижимость составит один процент, если площадь новой недвижимости составляет менее 90 квадратных метров, и два процента, если она больше.

В 1997 году Китай ввел в действие положение о сборе налогов со сделок. Однако это не распространилось на Тибет, чтобы снизить налоговое бремя местных субъектов рынка и резидентов, заявил на прошлой неделе заместитель директора регионального департамента финансов Инь Яошань.

Благодаря стабильному и здоровому экономическому развитию Тибета в последние годы, рынки земли и недвижимости в регионе становятся все более активными. Поэтому областное правительство решило ввести налог на недвижимость.

Тибет стал свидетелем устойчивого и быстрого социально-экономического развития с момента своего мирного освобождения 70 лет назад, в результате чего ВРП региона вырос до 190 млрд юаней (около $29,3 млрд) в 2020 году со 129 млн юаней в 1951 году.