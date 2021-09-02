Тегеран, 2 сентября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. 1 сентября Иран и Турция рассмотрели пути разрешения своих водных споров вдоль общих границ. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Исполнительный директор департамента водных ресурсов иранской провинции Западный Азербайджан Ясер Рахбардин изучил влияние строительства Турцией пограничной стены вдоль ее общих границ с Ираном на водные ресурсы в иранском городе Базарган.

«Поскольку поток воды в приграничных районах между Ираном и Турцией был заблокирован из-за строительства пограничной стены Турции, что, в свою очередь, негативно сказывается на естественном и традиционном потоке воды с горы Арарат на иранские территории, этот вопрос обсуждался официальными лицами обеих стран», — сообщил Рахбардин.

Он отметил, что турецкой стороне было предложено внести необходимые изменения в определенный период времени, при этом ответственным лицам обеих стран также поручено следить за процессом.

Тем временем Рахбардин заявил о необходимости расчистки русла реки Мармишу, которая также была заблокирована из-за строительства дорог в Турции.

«Мы попросили вернуть русло реки в прежнее естественное состояние в соответствии с протоколом, при этом Турции также было поручено убрать мусор, оставшийся от дорожного строительства», — отметил иранский представитель.