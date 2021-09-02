Тегеран, , 06:50 — REGNUM 1 сентября посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджеди заявил о вероятном проведении четвёртого раунда переговоров между Исламской Республикой и Саудовской Аравией. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Масджеди сделал эти замечания, выступая перед журналистами Mehr News, когда его спросили, почему министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии не встретились на полях недавнего саммита в Багдаде.

«Мы провели три раунда переговоров, при этом представители двух стран провели переговоры на различных уровнях. Из-за выборов в Иране переговоры были отложены до формирования нового правительства Исламской Республики. На самом деле, для нас было лучше следовать и продолжать тот же переговорный процесс», — заявил Масджеди.

Иранский дипломат выразил надежду, что новый раунд переговоров состоится в ближайшее время. Говоря о месте проведения четвертого раунда переговоров, он отметил, что переговоры могут быть проведены в Багдаде.