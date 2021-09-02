Новосибирск, 2 сентября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В Новосибирской области завершена модернизация системы «Электронная школа». Она проходила в рамках проекта по развитию цифровой образовательной среды нацпроекта «Образование. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.

Цитата с сайта resh.edu.ru Российская электронная школа

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«К государственной информационной системе «Электронная школа» подключено более 990 образовательных организаций Новосибирской области. При модернизации системы учитывались пожелания педагогов, в том числе — обеспечение удобного и доступного интерфейса для обучения в дистанционном формате», — уточнили в министерстве.

Ожидается, что пользователи «Электронной школы» получат доступ практически ко всем основным образовательным платформам, с которыми осуществлена интеграция. Также ученикам будет доступна электронная библиотека и сервис формирования портфолио со всеми достижениями.

Ранее «Электронная школа» была интегрирована с порталом Госуслуг.