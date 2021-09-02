Орск, Оренбургская область, 2 сентября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области на скамье подсудимых окажется местный житель, которого обвиняют в приобретении, хранении и сбыте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Контрафактный товар

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории города полицейские выявили факт реализации контрафактного товара. У орчанина изъято 237 846 пачек сигарет на общую сумму около 7 млн рублей.

По данным правоохранителей, табачная продукция приобреталась в соседних регионах и реализовывалась в местных торговых точках и магазинах.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.