Миасс, Челябинская область, 2 сентября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области директор одной из школ заплатит педагогу 30 тыс. рублей в виде возмещения морального вреда. Об этом пишут СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным Накануне.Ru, директор оскорбил учителя. За это его привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тыс. рублей. А затем педагог подал иск в суд и потребовал 200 тыс. рублей.

Иск удовлетворили частично. Это было сделано «с учётом требований разумности и справедливости», рассказали журналистам в городском суде.