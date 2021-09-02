Тегеран, 2 сентября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. Документальный фильм иранского режиссера Абдокадера Халеди «Балора» получил приз жюри международного фестиваля документальных фильмов «Абрикосовое дерево Уджан» в Армении. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 1 сентября.

Глава управления культуры и исламского руководства Ошнавии на северо-западе Ирана Омид Дана выступил с замечаниями, выступая перед журналистами IRNA. По его словам, Халеди в своём произведении придаёт большое значение различным аспектам жизни бабушек и дедушек.

Дана также отметил, что другой иранский фильм под названием «Кал Фатиме» режиссера Мехди Заманпура Киасари получил премию Мартина Адояна от армянского фестиваля.

До сих пор международный фестиваль документального кино «Абрикосовое дерево Армении» в Уджане проводился шесть раз, при этом в каждом выпуске иранские кинематографисты были удостоены наград.

В текущем году международный фестиваль документального кино «Абрикосовое дерево Уджан» стартовал 22 августа.