Петропавловск-Камчатский, 2 сентября, 2021, 06:44 — ИА Регнум. На Камчатке благодаря инвестиционным квотам возродили и развивают судостроение и судоремонт. Как рассказал на двусторонней встрече с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым губернатор края Владимир Солодов 1 сентября, за пять лет по этой программе поступило более 50 млрд рублей инвестиций, построены и спущены на воду уже девять судов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

Читайте также: Глава Минпромторга РФ проинспектирует предприятия Камчатки

«Камчатка — самый активный участник программы инвестиционных квот, и наши рыбаки получают большую поддержку по линии Минпромторга. Заложены десятки судов, уже построены и спущены на воду девять судов, запущены шесть самых современных рыбоперерабатывающих заводов. Я уверен, что при сохранении этой поддержки мы будем и дальше планомерно продвигаться вперёд», — сказал Солодов.

Денис Мантуров поддержал производство на Камчатке из дикого лосося рыбного жира «Омега-3 Salmonica». Он подчеркнул, что это важный проект для всей России и пообещал оказать содействии в его продвижение по стране и за рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 1 сентября приехал на Камчатку. Он посетил судостроительное предприятие «Торсиотест», где осмотрел цех по строительству малых рыболовных сейнеров.