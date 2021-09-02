Тегеран, , 06:46 — REGNUM 1 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси направил послание своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиееву, поздравив его по случаю Дня независимости, отмечаемого в Узбекистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании иранский президент также поздравил узбекский народ и правительство с этим знаменательным днем. Раиси также выразил надежду, что региональное сотрудничество поможет обеспечить большую стабильность, благосостояние и безопасность на Ближнем Востоке.

Он также отметил, что прочные связи Ирана и Узбекистана и воля официальных лиц двух стран подготовят почву для достижения всеобъемлющего взаимодействия. В конце своего послания Раиси пожелал процветания и успехов своему узбекскому коллеге и народу этой страны.

С 1991 года узбекский народ и правительство отмечают 1 сентября в качестве Дня независимости страны.