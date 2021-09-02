Тегеран, , 06:46 — REGNUM 1 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян заявил, что Исламская Республика и Объединенные Арабские Эмираты могут предпринять большие шаги в направлении сотрудничества и реализации политики соседства и дипломатии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахиан написал в твиттере, что у него состоялся «дружеский и позитивный разговор с премьер-министром ОАЭ Шейхом Мохаммедом бен Рашед на полях Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству».

«Иран и ОАЭ могут предпринять большие шаги в направлении сотрудничества и реализации политики соседства и дипломатии», — отметил глава МИД Ирана в своем твите.

Амирабдоллахян также подчеркнул, что обе стороны выразили намерение и решимость лидеров обеих стран укреплять двусторонние связи. Он отметил, что Иран уделяет приоритетное внимание сотрудничеству со своими соседями для расширения регионального сотрудничества.