Владивосток, 2 сентября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. За пять лет в газификацию населённых пунктов Приморья с привлечением концессионных моделей планируется инвестировать 5,5 млрд рублей — соглашение о сотрудничестве в этом направлении подписали власти региона и руководители «Газпромбанка», «Газпром межрегионгаза» и «Востокарктикнефтегаза» на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

M.government.ru Газификация

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Соглашение предусматривает газификацию путём строительства межпоселковых и распределительных газопроводов в крае. Также будет на особом контроле развитие автономной инфраструктуры по производству сжиженного природного газа в муниципалитетах Приморья.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился с к президенту РФ Владимиру Путину с предложением рассмотреть возможность газификации северных районов Приморья, в том числе строительства газопровода и газораспределительных станций в Арсеньеве и Дальнегорске.