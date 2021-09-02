Тегеран, 2 сентября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. 1 сентября директор таможенного управления иранского пограничного терминала Базарган заявил, что за первые пять месяцев текущего иранского года (наступил 21 марта) через северо-западную границу Ирана было экспортировано более 53 000 тонн товаров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Эта цифра демонстрирует 73-процентный рост по сравнению с показателем за предыдущий год», — заявил Моджтаба Базгир в интервью IRNA. По его словам, среди экспортируемых товаров были нефтехимическая и сельскохозяйственная продукция, камни, керамика, железо и т.д.

«Стоимость экспорта за указанный период составила 211 миллионов долларов», — отметил он. Чиновник также назвал смертельный вирус COVID-19 основным препятствием для роста внешнеторгового обмена.

По словам Базгира, северо-западная иранская провинция Западный Азербайджан имеет различные пограничные переходы с Турцией, Нахичеванской Автономной Республикой и Ираком.