Тегеран, 2 сентября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Юношеская сборная Ирана по волейболу обыграла Аргентину, войдя в топ-4 лучших команд мира. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 1 сентября.

В четвертьфинальном матче юниорского чемпионата мира среди юношей до 19 лет, который состоялся 1 сентября вечером, сборная Ирана обыграла аргентинского соперника со счетом 3:1.

Команда главного тренера Масуда Армата выиграла 1-й, 3-й и 4-й сеты четвертьфинала, проиграв только второй сет со счётом 24:26. Иранские спортсмены Эрфан Норузи и Юсеф Каземи набрали по 16 очков в игре, став лучшими игроками матча.

Аргентина, проигравшая матч против Ирана, выиграла все свои предыдущие матчи, проиграв в общей сложности два сета.

Благодаря этой победе Иран теперь входит в четверку лучших команд мира и должен встретиться с Польшей. Эти две команды уже встречались друг с другом ранее. По итогам прошлого матча Польша одержала победу со счетом 3:0.