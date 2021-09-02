Улан-Удэ, 2 сентября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии достигло 1778.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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По состоянию на утро 2 сентября в стационарах республики лечатся 354 пациента, 43 из которых находятся в реанимации. 29 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгкихю На амбулаторном лечении и под наблюдением врачей на дому остаются 1118 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 508 коек: занято — 354, свободно — 154 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,7%», — отметили в оперштабе.