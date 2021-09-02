Пекин, 2 сентября, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Цифровые водительские удостоверения были выданы более чем 2,72 млн водителей по всему Китаю за 1 сентября, первый день, когда новая опция была официально введена в действие, по данным бюро управления дорожным движением Министерства общественной безопасности КНР, передает 2 сентября агентство Синьхуа.

Цифровое общество

В общей сложности 28 городов, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Сиань, первыми внедрили новую меру. Новые цифровые водительские удостоверения были выданы водителям через официальное мобильное приложение, сообщили в бюро. Ранее более 1,95 млн человек получили цифровые водительские права в рамках пилотной программы, запущенной 1 июня в городах Тяньцзинь, Чэнду и Сучжоу.

В тот же день были приняты три другие новые меры по управлению дорожным движением, в том числе одна, которая позволяет общественности просматривать доказательства и материалы дорожно-транспортных происшествий в режиме онлайн.