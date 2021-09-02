Владивосток, 2 сентября, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа дала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. Соответствующее заявление она сделала 2 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ramstein.af.mil Вакцина от гриппа

Попова объявила старт вакцинации от гриппа в Российской Федерации на стенде Роспотребнадзора. Она отметила, что по состоянию на 2 сентября ситуация по гриппу в стране стабильная, но уже были зарегистрированы случаи инфицирования вирусом гриппа группы А H3N2. По мнению Поповой, это «не самый лучший прогностический признак».

Также глава Роспотребнадзора уточнила, что с 1996 года, когда стала проводиться кампания по вакцинации населения от гриппа, заболеваемость им в стране снизилась в 200 раз. В текущем году Минздрав планирует привить от гриппа более 87 млн человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на ВЭФ будет дан старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа.