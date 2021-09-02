Челябинск, 2 сентября, 2021, 06:37 — ИА Регнум. Челябинское управление ФАС предписало отменить конкурс на проектирование моста через реку Миасс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Основанием для этого стали нарушения при проведении конкурса. С жалобой в орган обратилась одна из фирм. При её рассмотрении и были выявлены нарушения со стороны конкурсной комиссии. Кроме того, у членов УФАС возникли претензии и к конкурсной документации.

Мост предстоит построить в районе улиц Краснознамённая и Энгельса. Заказчиком является городской комитет дорожного хозяйства, а начальная цена контракта составляла 32,2 млн рублей.