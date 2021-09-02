Кемерово, 2 сентября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. В Кемеровской области в губернаторской кадетской школе-интернате полиции открылся класс Росгвардии. Это первый на базе учебного заведения подобный класс, сообщили в ведомстве.

42.rosguard.gov.ru В губернаторской кадетской школе-интернате полиции Кузбасса открылся класс Росгвардии

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«Во все времена самое главное, что есть в человеке, закладывается в школах и университетах, — отметил во время линейки начальник управления Росгвардии по Кузбассу Юрий Кель. — У каждого из вас появилась возможность получить уникальный опыт и ценные знания, чтобы стать настоящим гражданином своей страны. Теперь на вас смотрит весь Кузбасс. Будьте достойны своего положения и удачи вам».

Курсантами первого кадетского класса Росгвардии стали 20 десятиклассников со всего Кузбасса. В течение двух лет кадеты смогут лучше узнать о структурных подразделениях, задачах и особенностях службы силового ведомства. Обучение в профильном классе позволит им получить преимущества в подготовке для поступления в высшие военные учебные заведения войск национальной гвардии России.