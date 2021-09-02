Пекин, 2 сентября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Управление Центральной комиссии по делам киберпространства опубликовало предложение о защите киберпространства от дезинформации вместе с другими соответствующими организациями и платформами, сообщает 1 сентября агентство Синьхуа.

Кибербезопасность

В условиях пандемии COVID-19, в киберпространстве Китая наблюдается распространение различных форм дезинформации, которые грубо вводят в заблуждение общественное мнение и ущемляют законные права пользователей сети, говорится в предложении. Стало общим консенсусом, что следует приложить усилия для решения проблемы дезинформации в Интернете и создания чистой экосистемы в киберпространстве, говорится в предложении.

Каждый субъект, участвующий в интернет-деятельности, должен соблюдать соответствующие законы, нормативные акты и общественные моральные кодексы и решительно выступать против производства и передачи дезинформации в киберпространстве, говорится в предложении.

В нем также были изложены усилия по усилению главной ответственности за интернет-платформы и повышению осведомленности общественности о верховенстве права и науке в целях более эффективного использования Интернета.