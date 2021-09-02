Оренбург, 2 сентября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. В Оренбурге в рамках летней оздоровительной кампании в лагерях отдохнули свыше 14 тыс. детей, сообщает пресс-служба мэрии.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Пионерский лагерь

Кампания завершилась 31 августа. Летом в муниципалитете работало 92 организации отдыха и оздоровления. В 78 лагерях с дневным пребыванием отдохнули 4 тыс. ребят. Более 10 тыс. детей выбрали отдых в загородных лагерях.

По данным горадминистрации, чрезвычайных ситуаций с детьми во время их организованного отдыха не зафиксировано.