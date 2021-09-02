Владивосток, 2 сентября, 2021, 06:37 — ИА Регнум. Продление Транссибирской магистрали на территорию Южной Кореи может стать «артерией дружбы» на Корейском полуострове, заявил 2 сентября на сессии «Туризм: новая эра гостеприимства» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке южнокорейский активист и политик, министр по делам объединения Ли Ин Ен, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

HeungSoon Южная Корея

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«Надеемся на улучшение в ближайшее время ситуации с межкорейскими обменами. Думаем, что будут перспективы и у развития отношений между Северной и Южной Кореей, с тем, чтобы поезд, скажем, отправившийся из Пусана, мог бы пройти по территории Южной Кореи, через Северную Корею, попасть во Владивосток и двигаться дальше по различным маршрутам, которые могут иметь туристическую ценность», — сказал южнокорейский министр.

Ли Ин Ен пояснил, что имеет ввиду Транссибирскую магистраль, продлённую на территорию Южной Кореи, которая может стать не только определённой экономической артерией, но и «артерией дружбы, углубляющей мир и сотрудничество на Корейском полуострове».

Также политик добавил, что власти Кореи надеются вернуться к допандемийным количествам туристов из республики, которые посещали Приморье. Это порядка 300 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, японские технологии намерены использовать при установке модульных дата-центров и камер видеонаблюдения в проекте «Умный город» в Якутии. С таким предложением выступила японская делегация на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке.