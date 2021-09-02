Чэнду, Китай, 2 сентября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. В общей сложности 142 вида животных, находящихся под охраной государства второго класса или выше, были зарегистрированы в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань на юго-западе Китая в 2021 году, сообщили местные власти, передает 1 сентября агентство Синьхуа.

Цитата из м/ф «Корова». реж Александр Петров. 1989. СССР Жалко животное

В связи с экологическим барьером в верховьях рек Янцзы и Хуанхэ, двух самых длинных рек в Китае, в округе количество видов животных, находящихся под охраной государства второго и первого классов, увеличилось на 66. С 2020 года в округе был замечен ряд редких животных, в том числе редкий представитель семейства ибисовых — каравайка, который когда-то считался вымершим в Китае.

Среди них, 28 видов были обнаружены в округе впервые, сказал представитель местного бюро лесного хозяйства и пастбищ Гун Чжицян.