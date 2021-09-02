Пекин, 2 сентября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Более 20 000 мальков сома вида Bagarius yarrelli, находящегося под угрозой исчезновения, должны быть выпущены в низовья реки Ланцанцзян (Меконг) в начале сентября на территории Китая, сообщает 1 сентября агентство Синьхуа.

Маркус Элисер Блох. Сом. 1763

Исследователям из Института гидроэкологии, совместно управляемого Министерством водных ресурсов КНР и Китайской академией наук, недавно удалось вывести большое количество этих рыб.

Институт планирует выпустить мальков в район водохранилища гидроэлектростанции Нуочжаду, крупнейшей гидроэлектростанции в бассейне реки Ланьцанцзян. Эта практика направлена на обогащение рыбных ресурсов реки и стимулирование развития местной рыбной промышленности. Это также способствует удовлетворению потребностей страны в пополнении рыбных ресурсов в районе водохранилища после завершения строительства гидроэлектростанции.

Река Ланьцанцзян, в Юго-Восточной Азии известная как Меконг, является жизненно важным водным путем для трансграничных перевозок. В низовьях реки обитает Bagarius yarrelli, дикий вид, находящийся под национальной охраной второго класса в Китае.

Bagarius yarrelli когда-то был одним из основных промысловых видов местных рыб. В 2020 году он был внесен Международным союзом охраны природы (МСОП) в Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения, как «уязвимый». Эта редкая рыба обычно огромна и весит более 5 кг.

МСОП зафиксировал тенденцию к сокращению численности этой рыбы в дикой природе на протяжении многих лет. В 2019 году Институт гидроэкологии в Китае объявил о своих крупных достижениях в области искусственного разведения этого вида рыб.