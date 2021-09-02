Курган, 2 сентября, 2021, 06:23 — ИА Регнум. В Курганской области аграрные потери из-за засухи составили 5,6 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный департамент экономического развития.

ulleo Овощи

Гибель урожая в Зауралье зафиксирована на площади 137 тыс. га, в угнетённом состоянии находятся 297 тыс. га. Отмечается, что из-за засухи в Курганской области был введён режим чрезвычайной ситуации, чтобы аграрии региона пролонгировали кредиты и освободились от штрафов в случае недостижения целевых показателей.

Индекс физического объёма производства продукции сельского хозяйства составит в Курганской области в 2021 году 83% к 2020 году, сообщают в департаменте. При этом уверяют, что планируется собрать около одного млн тонн зерна, и этого достаточно для самообеспечения области. Что касается овощей, то в Зауралье намерены собрать 137,1 тыс. тонн картофеля, овощей открытого грунта — 60,3 тыс. тонн. Данного объёма также будет достаточно для обеспечения потребностей населения региона.