Новосибирск, 2 сентября, 2021, 06:23 — ИА Регнум. На мостах Новосибирской области повысят транспортную безопасность. Их оснастят инженерно-техническими средствами безопасности. Об этом сообщает территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) региона.

Цитата из м/ф «Волшебное кольцо». реж Леонид Носырев. 1979. СССР Мост

«В 2020—2021 годах ТУАД направило на эти цели 102 миллиона рублей. Оснащается семь мостов. На будущий год заложено 72 миллиона рублей на восемь мостов», — уточнили в управлении.

Работы на объектах будут вестись поэтапно, учитывая объёмы финансирования. Основная цель — защита от незаконного вмешательства на мосты, путепроводы, тоннели.