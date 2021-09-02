Владивосток, 2 сентября, 2021, 06:18 — ИА Регнум. VI Восточный экономический форум во Владивостоке 2 сентября открылся с сессии «Генеральная уборка планеты. Экономика замкнутого цикла», в которой принял участие губернатор Камчатского края Владимир Солодов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM ВЭФ

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Камчатка представила на сессии свой опыт по обращению с отходами, их утилизации, а также бережному отношению к природе.

Владимир Солодов рассказал о реализации проекта по ликвидации Козельского полигона, запуске автоматизированной системы учета «Управление отходами» и работе «Школы защитников природы».

Один из ярких примеров работы с отходами — приёмка у населения отработанных автомобильных покрышек. За год их приняли 1,5 тыс. тонны. Ведётся работа по подъёму со дна Авачинской бухты затонувших судов.

Как сообщало ИА REGNUM, японские технологии намерены использовать при установке модульных дата-центров и камер видеонаблюдения в проекте «Умный город» в Якутии. С таким предложением выступила японская делегация на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке.