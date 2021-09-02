Новосибирск, 2 сентября, 2021, 06:18 — ИА Регнум. На дорогах регионального и межмуниципального значения Новосибирской области в настоящее время насчитывается 607 школьных маршрутов. Их общая протяженность 5562,687 км. Количество подвозимых детей — 10 185 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог региона.

Школьный автобус

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября: как проходит День знаний в России и в мире – трансляция»

«Из них с асфальтобетонным покрытием 1384,776 км, с щебеночным — 2922,925 км, грунтощебеночным покрытием — 504,887 км и дорог без покрытия (грунтовых) — 750,099 км», — уточнили в ТУАД.

В 2021 году дорожные работы запланированы на 79,567 км школьных маршрутов.