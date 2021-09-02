Иволгинский район, Бурятия, 2 сентября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Не успел стартовать новый учебный год, как в Нижнеиволгинской школе Иволгинского района Бурятии отменены занятия. Из-за наводнения в здании учебного заведения развёрнут пункт временного размещения людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации района.

Цитата со страницы администрации Иволгинского района Бурятии в инстаграм Наводнение в Бурятии

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Как отмечается, пункт будет работать до стабилизации паводковой ситуации. По ситуации на вечер 1 сентября, здесь размещены две семьи, чьи дворы в селе Поселье оказались под водой.

«Для прибывающих в пункт временного размещения подготовлены постельные принадлежности, предусмотрена организация питания», — отметили в администрации.

В настоящее время правоохранители проводят в селе подворовый обход выявления маломобильных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки вода в реке Селенга поднялась на 19 см и достигла отметки в 262 см. В связи с этим на Левобережье Улан-Удэ ввели режим ЧС. Добавим, что Поселье также фактически является пригородом столицы Бурятии, но административно относится к Иволгинскому району.