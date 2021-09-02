Шадринский район, Курганская область, 2 сентября, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Арбитраж Курганской области 28 сентября 2021 года рассмотрит спор, в рамках которого будет решен вопрос о правах на здание храма в селе Ключи Шадринского района. Ответчиком в деле выступает районная администрация, а истцом — православный приход, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от местной религиозной организации из села Ключи был подан к администрации Шадринского района в середине августа 2021 года. Дело слушает судья Аврамова.

«Яблоком раздора» стало право собственности на двухэтажное нежилое здание — храм в честь Вознесения Господня общей площадью 127,6 кв. м. Объект расположен в переулке Бирюкова, 8 в селе Ключи. Третьим лицом в деле участвует управление Росреестра.

До даты заседания истцу надлежит предъявить «читаемые копии договора безвозмездного срочного пользования от 31.12.2009 года и разрешения на строительство», а также «уточнить наименование ответчика в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ».

Напомним, в январе 2021 года схожая ситуация возникла за здание Крестильного храма в Самаре. Православный приход обратился с иском к мэрии города, требуя признать за ним право собственности на здание общей площадью 255 кв. м. Суд удовлетворил данный иск в июле.